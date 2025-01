Amorim: “Rashford? Vedremo, ora dobbiamo concentrarci sulle prossime gare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha così parlato del futuro di Marcus Rashford: “Vedremo. Ora dobbiamo focalizzarci sulle prossime partite“.

Continua poi: “La nostra idea è sempre quella di tenere i migliori giocatori e i giocatori che costruiamo per questo club, ma conosciamo la posizione in cui si trova il club in questo momento. Vedremo“.

Infine, ha concluso: “Amo davvero i miei giocatori, voglio tenerli, specialmente quelli di talento. È un momento speciale in questo club, anche se è difficile“.

Foto: Instagram Manchester United