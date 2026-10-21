Amorim: “Ramos non ha niente di grave. Chukwueze da valutare. Domani Cisse giocherà, ma non vi dico la posizione”

21/10/2026 | 19:29:07

Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bournemouth.

Sugli infortunati: “Non ha niente di grave. La situazione di Chukwueze è diversa. Stiamo cercando di fare una rotazione. Cisse giocherà ma scoprirete la posizione domani”.

Sul Bournemouth: “Non è una partita decisiva per la stagione. Loro hanno qualità, hanno un certo ritmo, sono conosciuti per la loro velocità e la qualità nelle transizioni. Sarà una partita diversa, dovremo essere pronti a seguire il loro ritmo”.

Sulle potenzialità di Cisse: “È all’inizio di qualcosa, siamo al 50% delle sue potenzialità. Ci sono cose che ancora non fa ad un livello alto ma diamogli tempo: dobbiamo capire che il calcio cambia rapidamente. Bisogna lavorare duramente in settimana e poi ci sarà sempre più spazio per lui in squadra. Ma ripeto, è solo al 50% delle sue potenzialità”.

Sulle differenze fra il Bournemouth affrontato l’ultima volta e questo: “Ci sono alcuni dettagli nuovi con Rose. Ma vedo lo stesso ritmo, lo stesso pressing: è l’identità di Rose. Hanno qualità nell’uno contro uno e hanno preso tanti nuovi giocatori forti sul mercato. Ci sono ovviamente cose diverse ma la loro identità è sulla qualità, sul ritmo, sulla velocità. È un test per noi, sono contento di vedere i giocatori in campo anche se con delle rotazioni”.

Su Loftus-Cheek: “Ruben ha il talento per giocare in nazionale. Ho la sensazione che non ci creda abbastanza, ma se riuscisse a togliersi questa convinzione dalla testa potrebbe assolutamente farcela. È ancora giovane e può giocare per tanti anni. Con l’esperienza si diventa allenatori diversi, ma questo non significa essere persone diverse. Oggi conosco meglio il calcio e questo mi aiuta ad affrontare i problemi”.

Foto: X Milan