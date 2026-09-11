Amorim: “Pulisic è arrabbiato, ma da domani giocherà. Reintegrare Bondo? Abbiamo abbastanza giocatori”

11/09/2026 | 15:08:50

Amorim ha parlato in conferenza stampa anche delle possibili scelte per la Lazio: “Non dirò chi giocherà. Pulisic si sta allenando bene, Cisse sta facendo bene, anche Saelemaekers. Hutchinson sta migliorando la condizione atletica, c’è Loftus-Cheek… Se vedete nelle ultime partite chi è entrato dalla panchina ha cambiato la partita, è una cosa importante. Non dirò chi gioca ma ho la sensazione che in campo ci sarà una squadra forte. Lo vedrete domani, non so se dall’inizio o a gara in corso. Penso che giocherà qualche minuto. Mi piace molto come giocatore. È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori. Non dimenticate che ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha avuto una botta e si è fermato. Non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un “nome”: questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi principi. Pulisic è molto importante per me. Dopo la sosta per le nazionali ci sono 8 settimane con tre partite a settimane: tutti saranno stanchi per quanto si giocherà. Pulisic è importante e giocherà tante partite. Ma bisogna capire il contesto e la mia storia per capire perché faccio certe scelte. Ma vedrete Pulisic fin da questo weekend. Reintegrare Bondo? Abbiamo abbastanza giocatori, abbiamo un giocatore extra per ogni ruolo. Siamo a posto, abbiamo giocatori pronti per tutte le nostre esigenze”.

foto x milan