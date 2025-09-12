Amorim promuove Lammens: “È pronto per giocare”. Poi le parole sull’addio di Onana

12/09/2025 | 14:45:39

In vista del derby di Manchester tra City e United, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Tra i temi trattatiti, inevitabilmente la scelta del portiere titolare: “Siamo davvero contenti di Lammens, è un portiere con grande potenziale. In questo momento serve che il portiere sia molto solido e con tanta esperienza, ma dobbiamo anche guardare al presente con un occhio al futuro, quindi è un po’ entrambe le cose. È pronto”. Sull’addio di Onana: “Si poteva pensare a una permanenza di Onana, ma come club abbiamo capito che serviva un cambiamento. A volte è difficile indicarne il motivo: le prestazioni, il momento, un po’ di sfortuna in alcune situazioni… tutto ha pesato su di lui. La nostra scelta è stata quella di voltare pagina tra i portieri, ma auguro ad André Onana il meglio. È stato un grande professionista, sempre disponibile con i compagni. Però, a volte, cambiare l’ambiente diventa necessario”.

Foto: X Manchester United

