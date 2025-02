Amorim: “Più problemi che soluzioni, ma so di cosa siamo capaci”

II Manchester United ha vinto solo quattro delle quattordici partite di campionato da quando Ruben Amorim ha assunto la guida della squadra a novembre e domani affronteràl’Everton: “A volte non si vedono i miglioramenti nella squadra, ma in alcune partite siamo riusciti a creare tante situazioni interessanti. Questa è una buona cosa. In questo momento, quando guardiamo le partite, vediamo più problemi che soluzioni. Ma so di cosa siamo capaci, dobbiamo solo essere costanti”.

Poi ha proseguito: “L’Everton è in fiducia. Il modo in cui giocano, ci credono molto e vincono le partite; sono molto competitivi, quindi è stato un lavoro incredibile quello di David Moyes per recuperare la squadra”.

Foto: Instagram United