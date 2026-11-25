Amorim: “Per essere una buona squadra bisogna fare bene anche in Europa. Non posso pensare che abbiamo perso per le rotazioni”

25/11/2026 | 20:00:30

Ruben Amorim presenta la sfida del Milan contro l’Olympiacos, in programma giovedì alle 18:45. Le parole in conferenza stampa.

Sulle difficoltà incontrate nell’ultimo terzo di campo: “Non va aiutato solo Ramos, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo. Dobbiamo migliorare i principi e solo così posso aiutare i miei giocatori. Contro l’Olympiacos sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari.

Sulla difesa: “Dobbiamo migliorare anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un’altra cosa che dobbiamo migliorare”.

Sull’Olympiacos: “È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Conosco il loro allenatore e so che giocano compatti e un calcio positivo. Prediligono un 4-3-3, ma cambiano tanto e hanno tanti giocatori portoghesi. Con i loro tifosi sarà una partita complicata. Chiquinho è un grande talento, molto impulsivo. Domani dobbiamo vincere, perché non sarei pronto in caso contrario”.

Sul percorso di crescita: “Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan. I tanti complimenti ricevuti? Sto aspettando sempre le cose quando andranno male, perché non ci vuole molto a cambiare la situazione. È questo quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, perché non andrà sempre così. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l’Inter, il Frosinone, il Genoa”.

Sullo Scudetto: “Non ho cambiato idea. Quest’anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo”.