Amorim: “Pavlovic ci sarà, ma non so se dall’inizio. Critiche a Ramos? Senza di lui non avremmo segnato a Genova”

21/11/2026 | 14:16:28

Ruben Amorim presenta la sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle 18:00. Le parole in conferenza stampa.

Su Pavlovic: “Pavlovic sarà convocato ma non so sarà in grado di partire dall’inizio”.

Sul Frosinone: “Il Frosinone fa tanti sprint, è la prima in Serie A, noi siamo secondi, ed è bello da vedere. Non passano tanto tempo a preparare la manovra, ma attaccato subito in profondità”.

Su Gonçalo Ramos: “Noi vogliamo una nuova opzione che aiuti Ramos e Camarda. Siamo una delle peggiori squadre negli ultimi 30 metri, non stiamo aiutando Ramos e non facciamo abbastanza tiri in porta. Lui non ha segnato, ma senza di lui non avremmo fatto gol al Genoa. Cisse ha segnato di più, ma perché parte da una posizione differente. So che lo abbiamo acquistato per segnare, ma non lo sto aiutando, a differenza sua”.

Foto: X Milan