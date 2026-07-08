Amorim: “Obiettivo seconda stella. Modric? È un giocatore che vogliamo assolutamente tenere”

08/07/2026 | 15:39:44

Il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim, ha preso la parola durante la conferenza di presentazione. Queste le sue parole:

“Seconda stella come obiettivo? Certo che vogliamo vincere la seconda stella, so benissimo che sarà difficile e sarà dura. Ma è chiaro che l’obiettivo per eccellenza è dominare il campionato. Cosa mi ha convinto e come voglio giocare? Non ho accettato il Milan “perché è il Milan”. Dopo il primo colloquio è scattato qualcosa. Mi offrono dei principi che mi piacciono, sono pronto a difendere dei valori. Per quanto riguarda il modulo bisogna fare più gol, questo è certo. Ma quando senti di avere le persone giuste affianco a te, quando senti che ci siano tutti gli ingredienti giusti, la sfida va raccolta. Modric? È un giocatore che vogliamo assolutamente tenere, ci ho parlato due volte e, se serve, lo rifarò di nuovo. È un punto fondamentale. Magari non giocherà tutte le partite, ma su di lui contiamo. Anche il board ci ha parlato”.

Foto: X Milan