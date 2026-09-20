Amorim: “Non voglio commettere lo stesso errore fatto allo United, quando non avremo le caratteristiche ideali ci adatteremo”

20/09/2026 | 23:23:43

Le parole di Ruben Amorim dopo il successo contro il Lecce: “Quello che ho percepito nelle ultime partite – e che avevo già provato allo stesso modo al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore – è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un’altra gara potremo tornare alla costruzione a tre. La cosa fondamentale è avere diversi modi di giocare, specialmente in Italia, perché qui gli allenatori sono davvero intelligenti: marcano benissimo a uomo e, quando perdono un po’ i punti di riferimento su ciò che vogliamo fare, per loro diventa più difficile”.

foto x milan