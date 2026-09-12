Amorim: “Non possiamo giocare solo un tempo. Modric? Se lo facciamo correre tanto lo mettiamo in difficoltà. Ramos migliorerà”

12/09/2026 | 21:05:37

Ruben Amorim ha parlato a Dazn: “Nel primo tempo non c’eravamo proprio. Non c’era l’energia giusta. Abbiamo perso così tanti palloni senza alcuna pressione, passaggi semplici. E poi loro correvano dietro ai nostri difensori, con Lazzari per loro era facile. Ma poi nel secondo tempo è stato l’opposto. Abbiamo messo energia, siamo stati davvero bravi con la palla, abbiamo controllato la partita. Siamo stati veloci quando dovevamo essere veloci, abbiamo controllato il ritmo e fermato il gioco quando avevamo bisogno di fermarlo. È stata una squadra completamente diversa, una partita completamente diversa. Siamo riusciti a portare a casa un punto, ma se guardi la partita dobbiamo fare meglio, perché non si può giocare facendo solo un tempo. Dobbiamo essere davvero bravi con il pallone per far sentire Luka a suo agio nella partita. Se trasformiamo la gara in continui capovolgimenti di fronte e corse all’impazzata, non è il tipo di partita per Luka, anche Ramos è destinato a migliorare nel corso della stagione”.

foto x milan