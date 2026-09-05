Amorim: “Mercato da 10 in pagella, ho i giocatori migliori del mondo”

05/09/2026 | 14:36:37

Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: “Tomori? Abbiamo avuto un problema con Gabbia, non sappiamo quanto durerà. Somiglia un po’ alla situazione nel pre season con Gila. Se vediamo il nostro calendario dobbiamo giocare 4 partite in 10 giorni, per questo voglio che siamo preparati alle evenienze. Tomori comunque è un ottimo calciatore, ho visto che in allenamento si allenava bene. La priorità per me è la squadra, e in quel momento ho pensato fosse la scelta migliore reintegrarlo in rosa. utti danno voti. Il mio? 10. I miei giocatori sono i migliori al mondo, perché tutti quelli che abbiamo portato in rosa sono perfetti per questa strada. Normale che possiamo pensare anche a diverse caratteristiche, ma penso che dobbiamo dare spazio a Camarda. Possiamo giocare anche con i 3 giocatori che possono ruotare. Alle volte cambiare le caratteristiche degli attaccanti ci può aiutare. Non hai nessuna squadra al mondo che abbia tutte le caratteristiche per tutte le posizioni durante la stagione. Useremo Camarda. Poi dipende ovviamente dalle partite, se vinceremo sarà tutto okay, mentre se perderemo nascerà qualche problema. Ma sono contento della mia squadra”.

foto x milan