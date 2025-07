Amorim: “Mbeumo e Cunha? Con loro siamo più forti, sono molto soddisfatto”

28/07/2025 | 16:30:49

Il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa anche dei nuovi acquisti: “Sono molto soddisfatto, questi due giocatori hanno già dimostrato il loro valore in Premier League. Cunha può ricoprire diversi ruoli, quindi è più semplice variare l’undici titolare. Se dovessimo iniziare la stagione con questo gruppo sarei felice, perché tutti i calciatori presenti vogliono davvero giocare per il Manchester United, ed è questo che conta di più per me”.

Foto: Instagram Manchester United