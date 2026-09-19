Amorim: “Mazzola era una leggenda. Non segniamo nei primi tempi? E’ un caso”

19/09/2026 | 14:43:36

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa: “Da parte nostra e di tutto il club condoglianze per la famiglia Mazzola, per l’Inter e per tutta la nazione. Abbiamo perso una leggenda del calcio mondiale: è la vita, così come è successo per Franco Baresi. Dobbiamo onorare queste figure andando avanti con il nostro calcio e migliorarlo. Quando perdi non sei la stessa persona. Se è così allora c’è qualcosa che non va. La squadra è pronta per la partita, non possiamo cambiare il passato ma la prossima partita sì. Parlo con la squadra sempre, non solo quando si perde. Perché non segniamo i primi tempi? Credo che sia solo un caso. Se guardate contro il Torino stavamo bene. Contro il Venezia abbiamo avuto due occasioni chiare con Ramos. È un caso. Nei primi 45 minuti le squadre sono molto organizzate e attente. Poi possiamo cambiare l’inerzia della partita con i cambi. Ma comunque non possiamo concedere. Tutti possono giocare insieme. Siete a conoscenza di tante cose che succedono qui durante la settimana, ma ci sono tante cose che non sapete e io devo fare le mie scelte. Pulisic, Saelemakers e Moreira, possono giocare insieme. Magari domani vedrete qualcuno di questi giocare insieme”.

foto x milan