Amorim: “Matheus Cunha? Siamo il Manchester United e ogni giocatore vuole giocare qui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha così risposto alla domanda sull’interessamento a Matheus Cunha: “Questa è una conversazione per la fine della settimana, ma ho un’idea e le cose possono cambiare fino alla fine della stagione”. Aggiungendo in seguito: “È il Manchester United. Ci sono molti giocatori che vogliono giocare per il nostro club. Se guardi al nostro club in questo momento, con tutti i problemi, sembra un po’ complicato, ma abbiamo un’idea chiara e questa è la parte più facile da spiegare a un giocatore. È il Manchester United e ogni giocatore vuole giocare per il Manchester United”.

Foto insta united