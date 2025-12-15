Amorim: “Mainoo? Se mi chiederà la cessione a gennaio ne parleremo”. E il Napoli…

15/12/2025 | 11:25:39

Ruben Amorim ha parlato in conferenza della situazione Mainoo, come vi abbiamo raccontato dal 7 novembre un obiettivo del Napoli: “Certo che apprezzo Kobbie Mainoo. Anche se non sta giocando molte partite, ha avuto le sue occasioni come tutti i suoi compagni di squadra. Diversi grandi ex calciatori dello United mi criticano perché non lo faccio giocare? Il problema è fare risultato: se vinco, posso anche arrivare allo stadio a cavallo e giocare con soli due difensori e andrà tutto bene… Mainoo gioca nello stesso ruolo di Bruno Fernandes, a cui è difficile rinunciare. Se Kobbie mi chiederà di essere ceduto a gennaio, ne parlerò con lui. Non dico cosa gli dirò, ma sarei davvero felice se venisse a parlarmene”.

Foto: Instagram Manchester United