Amorim: “Mainoo? Polemica inutile. Anche Rooney e Cristiano Ronaldo hanno fatto panchina”

21/12/2025 | 13:00:02

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla polemica in merito a Mainoo, che i tifosi vorrebbero in campo.

Queste le sue parole: “Mainoo è un ragazzo timido, non è colpa sua. Lui è responsabile solo delle sue azioni e delle sue prestazioni, io mi concentro solo su quello. È capitato anche a me quando allenavo lo Sporting che mio fratello scrivesse qualcosa sui social e poi fossi io a doverne rispondere. Dissi chiaramente: lui ha la sua vita, non c’entra nulla con me. Farò lo stesso ragionamento con Mainoo”.

Sul tema del minutaggio ridotto, Amorim è stato altrettanto diretto: “Kobbie deve lottare per il suo posto. Non penso sia una brutta cosa essere in panchina al Manchester United a 20 anni. Cristiano Ronaldo è stato in panchina, anche Rooney a volte lo era. Perfino Verón inizialmente non giocava. Non esiste un calciatore a cui non sia capitato. Evitiamo rumors inutili”. Il messaggio finale è chiaro: “Che ci crediate o no, voglio solo aiutare la squadra a vincere e Mainoo a diventare un giocatore migliore. Cerco di dimostrare ai giocatori che, se fai le cose per bene, giocherai a prescindere dal nome”.

Foto: X Manchester United