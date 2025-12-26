Amorim: “Mainoo? Non parte, è il futuro di questo club”

26/12/2025 | 14:00:58

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul futuro di Mainoo, calciatore richiesto.

Queste le sue parole: “È chiaro che in questo momento stiamo facendo fatica, ma il club ha un piano. Abbiamo un piano e lo seguiremo. Penso che, se avremo l’opportunità di prendere un giocatore che riteniamo possa rappresentare il futuro del club, allora arriverà. In caso contrario, abbiamo Jack Fletcher, abbiamo Shea Lacey. Tra tre settimane avremo Amad, Nous, Bryan, il ritorno di Bruno, Kobbie Mainoo, quindi vedremo”. ”

Kobbie Mainoo avrà le stesse opportunità che ha sempre avuto. Ha giocato in posizioni diverse e, parlando del ruolo di Casemiro, può fare anche quel ruolo. Può giocare nei tre di centrocampo, può giocare – come abbiamo fatto nell’ultima partita – nella posizione di Mason Mount, può giocare anche lì. Per me lui è il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Devi solo aspettare ogni occasione, perché nel calcio tutto può cambiare nel giro di due giorni”.

Foto: Instagram United