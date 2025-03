Amorim: “Maguire merita la Nazionale”

Il tecnico del Manchester United, Amorim, ha parlato in vista del match contro il Fulham di FA Cup. Tra i temi affrontati dal tecnico della compagine inglese c’è quello relativo alla presenza o meno di Maguire con la maglia dell’Inghilterra. Queste le sue parole: “Penso che le prestazioni di Maguire al momento siano abbastanza buone e si percepisce che ora è più un leader. Merita di aiutare la Nazionale quindi spero che sia nella squadra per le prossime gare. Se ciò sarà sufficiente dipenderà dall’allenatore. Sarò molto felice per lui, penso che se lo meriti, è un ragazzo fantastico”.

FOTO: Instagram Manchester United