Amorim: “Licenziamenti? Io e i calciatori siamo in parte responsabili”

Alla vigilia della sfida contro l’Ipswich, Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha affrontato il tema dei licenziamenti che stanno colpendo il club. Il portoghese ha dichiarato che lui e la sua squadra devono assumersi una parte della responsabilità per la difficile situazione finanziaria in cui si trova il club: “Dobbiamo affrontare tutti i problemi del club, ma una parte importante è capire come siamo arrivati a questa situazione. Gran parte di ciò è dovuto alla mancanza di successi della squadra, perché siamo noi il motore di ogni club di calcio”.

Foto: sito manchester united