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Amorim: “L’esordio di Diawara? Direi che si è comportato bene. Ora pensiamo al Bologna”

25/10/2026 | 23:45:14

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Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Udinese. Queste le sue parole:
“Sono molto orgoglioso della partita fatta dalla squadra quest’oggi, abbiamo sofferto un po’ meno rispetto alla gara contro l’Atalanta trovando begli scambi là davanti. i scambi là davanti. Ora però pensiamo già al Bologna. L’esordio di Diawara? Non ha ancora esperienza in Serie A ed era compito mio dargli le giuste indicazioni, direi che si è comportato bene. In questo momento non c’è bisogno di motivare la squadra, sanno cosa devono fare, si allenano per recuperare e siamo pronti alla pressione di vincere ogni partita. Dobbiamo lavorare per crescere il più possibile, non solo tatticamente e tecnicamente ma anche mentalmente. Abbiamo molto su cui lavorare e possiamo fare molto meglio”.
Foto: X Milan