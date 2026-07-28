Amorim: “Leao? Rimane nostro giocatore finché non cambia nulla. Modric? Grande sforzo per trattenerlo”

28/07/2026 | 11:05:33

Il neotecnico del Milan, Ruben Amorim, ha tenuto la prima conferenza stampa dal ritiro di Perth in Australia. Tanti i temi toccati, dal futuro di Leao alla permanenza di Modric.

Su Leao: “Non è troppo complicato (cosa faremo, ndr). Per me, la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte voci su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla”.

Su Modric: “Qua a Perth arriveranno alcuni giocatori reduci dal Mondiale. È difficile dire se Modric giocherà: l’idea è che giochi le amichevoli qua, ma non si può mai sapere. L’idea è che Luka giochi, ma alla fine dovremo verificare. Quanti anni giocherà ancora? Dipende dalla volontà del giocatore. Da quello che ho visto la scorsa stagione, può ancora giocare ad altissimo livello. Ha fatto molto bene, non solo durante la stagione, ma anche al Mondiale. Penso che abbiamo bisogno di esperienza. Come potete vedere, stiamo portando con noi tanti giovani e, perché un giovane possa avere successo, dobbiamo anche mettergli intorno giocatori di esperienza. Questo è l’obiettivo principale. Non si tratta solo della qualità che Modric e gli altri giocatori porteranno alla squadra, ma io voglio una squadra che comprenda giovani, perché è davvero importante, non solo per il nostro club, ma anche, per esempio, per la nazionale. È davvero importante e abbiamo fatto un grande sforzo per continuare ad avere Luka nella nostra rosa. Penso che sia davvero felice. E stiamo parlando del Milan: credo che chiunque nel mondo voglia giocare in un club come il nostro, con la nostra storia. Adesso dobbiamo fare un passo avanti, giocare meglio e giocare bene per raggiungere un livello diverso. A volte non conta quanto velocemente corri, ma quanto velocemente pensi. E lui è davvero molto forte in questo. Aiuterà i nostri ragazzi, aiuterà la nostra squadra. Vogliamo basare il nostro gioco sul possesso del pallone. Se c’è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka. Ma non si tratta soltanto di Luka. So che c’è tanto interesse intorno a Luka Modrić, però noi abbiamo giocatori di altissimo livello. Abbiamo giovani con un potenziale enorme, quindi sono davvero entusiasta della prossima stagione”.

Foto: X Milan