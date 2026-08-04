Amorim: “Leao è felice e motivato. Modric? Lo tratterò come tutti, deve guadagnarsi il posto”

04/08/2026 | 13:43:50

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole derby di domani in Australia.

Le sue parole: “Tutti i giocatori stanno lavorando davvero bene, sia quelli che hanno iniziato dal primo giorno sia quelli che sono arrivati dopo. Leao è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito. La cosa importante è continuare con questo spirito quando le cose diventeranno difficili, in questo club bisogna vincere ogni partita. Sono davvero contento della squadra che ho. Stiamo costruendo la nostra idea di gioco. Abbiamo anche un’idea per il mercato. A volte è possibile realizzarla, a volte no”.

Ruben Amorim si professa soddisfatto della rosa a sua disposizione, dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, ammettendo però che qualcosa potrebbe cambiare da qua a fine agosto. “Essere campione del precampionato non è importante, contro l’Inter vogliamo vincere ma anche prepararci per la prima partita contro il Torino. Vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia. Il mio obiettivo è mettere questi ragazzi nelle condizioni migliori. Domani giocherà anche Modric: tutti giocheranno una parte del derby perché non abbiamo molto tempo per allenarci e, con due partite molto vicine tra loro, dobbiamo allenarci giocando. Luka è davvero umile e non gli piace tutta l’attenzione che riceve. Ha un’esperienza enorme e io lo tratterò come un giocatore normale. Dovrà lottare per conquistarsi il posto, ma naturalmente è un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un’altra stagione. Sono davvero contento di lui”.

Foto: sportitalia