Amorim: “Le critiche? Sono normali, non possiamo scappare dai risultati”

03/10/2025 | 16:29:15

Conferenza in casa Manchester United con il tecnico Ruben Amorim che ha presentato la gara contro il Sunderland.

Queste le sue parole: “Sarà una partita davvero dura, stanno giocando molto bene. Credo che i dettagli stiano cambiando molto la classifica, quindi dobbiamo prestarci attenzione. È una squadra che gioca molto bene, con un sistema di gioco chiaro, un 4-3-3 con molte rotazioni. Saranno fiduciosi e sapranno che siamo sotto pressione. Dobbiamo essere preparati. Sarà una partita dura”.

Quanto conta essere costanti? “Ne abbiamo già parlato, se vedete le sei partite di questa stagione non siamo sempre la stessa squadra nelle piccole cose. Di più nel modo in cui giochiamo. Tutto l’impegno che mettiamo, il massimo impegno in ogni singola cosa. Penso che non sia lo stesso nelle diverse partite. Dobbiamo trovare quell’equilibrio: cambierà tutto per noi”.

Cosa si sente di dire sulle critiche che riceve? “È normale; non possiamo scappare dai risultati. E poi c’è il bagaglio della scorsa stagione. La scorsa stagione non mi interessa in relazione al sistema di gioco; ne abbiamo già parlato. Abbiamo giocato sei partite in questa stagione e ne abbiamo perse tre”.

Foto: sito Manchester United