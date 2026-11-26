Amorim: “La vittoria cambia il nostro futuro, ma abbiamo commesso tanti errori. Hutchinson ha talento, mi aspetto tanto da lui”

26/11/2026 | 21:09:03

Ruben Amorim analizza la vittoria in rimonta contro l’Olympiacos, da 2-0 a 2-4. Le parole a Sky Sport: “Cambia il nostro futuro questa vittoria. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma abbiamo commesso ancora tanti errori. Questa partita ci ha dato tante informazioni e dimostra tutte le cose in cui dobbiamo migliorare e il nostro spirito. L’aspetto tecnico a volte ti porta a fare meglio o peggio, ma la concentrazione deve sempre esserci. Hutchinson ha tanto talento e mi aspetto tanto da lui, anche a livello mentale. Ogni qual volta perdevamo la palla, avevamo troppi giocatori davanti. Contro il Benfica siamo stati più vicini a segnare rispetto a quanto fatto oggi nel primo tempo. Quando vediamo che siamo capaci di rimontare così, cresce la nostra fiducia”.

Foto: X Milan