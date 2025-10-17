Amorim: “La società mi ha ribadito fiducia, ma non so se ho tre anni a disposizione allo United”

17/10/2025 | 19:22:22

Il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa del momento dei Red Devils: “La cosa più importante è la prossima partita. Anche con i proprietari, nel calcio non puoi controllare il giorno dopo. Non è solo una cosa di cui la gente parla, la sento ogni giorno. È davvero bello sentire le rassicurazioni di Ratcliffe, me le dice sempre, a volte con un messaggio dopo le partite. Ma sai, io lo so e Jim lo sa, che il calcio non è così, non so se ho tre anni a disposizione” .

Foto: Instagram Manchester United