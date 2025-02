Amorim: “Ho le idee chiare su cosa voglio fare. Mercato? In passato sono stati fatti degli errori”

Le parole in conferenza stampa del tecnico dello United Ruben Amorim su mercato, momento della squadra e futuro del club.

“Cambiare tutto a metà stagione senza nuovi acquisti è un rischio per un allenatore, ma ho le idee chiare su cosa voglio fare e mi prendo questi rischi perché alla fine pagheranno. È stata una mia decisione. Shaw? “Ha un piccolo problema in un’area diversa dall’ultimo infortunio, quindi cerchiamo di stare attenti con Luke. Licha Martinez è una situazione difficile, starà fuori per un po’. Mercato? Stiamo facendo molta attenzione ai trasferimenti perché in passato abbiamo commesso degli errori…”.

Foto: Instagram Manchester United