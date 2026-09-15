Amorim: “Ho avuto la possibilità di tornare in Portogallo, ma non potevo rifiutare il Milan”

15/09/2026 | 14:30:45

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Benfica: “Parliamo di una competizione e l’obiettivo è ovviamente vincere. Il nostro obiettivo è di arrivare in fondo, ci sono tante squadre competitive: la differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo il nome. E con una rosa forte ci dovrà essere spesso rotazione, quindi tutti devono farsi trovare pronti. Se non avremo troppi infortuni e se tutti i giocatori resteranno coinvolti nella stagione, possiamo vincere qualsiasi partita. Se c’è la motivazione penso che si possa vincere qualsiasi competizione e partita, ricordando che l’obiettivo è solo uno: vincere. C’era la possibilità che tornassi a lavorare in Portogallo, ma ho deciso di no. Se avessi ricevuto una chiamata da un club portoghese avrei detto di no. Poi il Milan mi ha chiamato e non potevo dire di no. Non sarei tornato in Portogallo, ho scelto il Milan e sono contento di questa decisione importante”.

foto x milan