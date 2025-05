Amorim: “Gioco sempre per qualcosa di grande. Zirkzee? Recupera per la finale”

20/05/2025 | 20:33:59

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Tottenham.

Queste le sue parole: “Stiamo facendo ciò che dobbiamo fare, ma, per esempio, vengo da un club in cui, per sopravvivere e mantenere i giocatori, bisogna qualificarsi alla Champions League. Qui non è così. Il nostro club può generare entrate anche senza la Champions. È un club enorme, con tifosi in tutto il mondo, è un grande marchio. Dobbiamo solo restare concentrati e fare le cose nel modo giusto. Non la vedo in quel modo. Io gioco sempre per qualcosa di più grande di me stesso, alleno per i miei giocatori, per lo staff e soprattutto per i tifosi”.

Zirkzee recupera? “Sì, lui, Yoro e Dalot hanno recuperato abbastanza bene, hanno spinto. Ovviamente rispettiamo le sensazioni del giocatore, ma li abbiamo spronati un po’ perché vogliono far parte della squadra, e questo è un segnale molto positivo ed è molto importante per noi”. E ha aggiunto: “Naturalmente hanno un minutaggio limitato per la partita, ma possono aiutarci a vincerla”.

Foto: sito Sporting