Amorim: “Gattuso è una leggenda del Milan. Frattesi? Gran colpo della Lazio”

11/09/2026 | 15:03:13

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa: “La prima cosa su domani è che la Lazio è una squadra che ha tanta velocità, ha grande identità. Frattesi è stato un gran colpo, gli dà grande aggressività davanti. Ci sono due ali che sono brave col pallone. Hanno un nuovo attaccante. Una squadra che sta bene dopo le tre vittorie. Hanno perso in Coppa Italia e poi hanno iniziato la Serie A in questo modo, il calcio è strano, buffo. Gattuso è una leggenda del Milan: il talento non è tutto. La passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club. È mancata negli ultimi anni, va messa in campo. Con la passione e l’impegno e si possono superare diversi problemi”.

foto x milan