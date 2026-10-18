Amorim: “Estupinan aveva delle offerte in estate, ma sono stato io a volerlo tenere. Sarà importante per noi”

18/10/2026 | 21:35:06

Ruben Amorim, in conferenza stampa dopo la vittoria sofferta contro l’Atalanta, ha parlato di Pervis Estupinan, beccato da San Siro per un ingresso in campo tutt’altro che incisivo: “Dobbiamo aiutare Estupinan e dobbiamo aiutare i tifosi a capire chi è Estupinan: e posso assicurarvi che lavora duramente. È un giocatore che ha giocato in Premier League e vi posso garantire che a fine mercato avevamo una lista di club che lo volevano. Ma io ho detto di no. Quindi voglio che i tifosi sappiano che è stata una mia responsabilità. Sta giocando perché sono io a scegliere. Credo in lui e sono convinto che sarà davvero importante per la nostra squadra. Però quella sensazione di fischi l’ho capita fin dalla prima partita. Dobbiamo semplicemente aiutare Estupinan, perché siamo una squadra: se uno dei nostri compagni soffre per questo, tutta la squadra soffre con lui e gli sta accanto”.

Foto: Instagram Milan