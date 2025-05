Amorim: “E’ il peggior Manchester United della storia? E’ imbarazzante, la finale di Europa League non è una scusa”

12/05/2025 | 13:00:45

Momentaccio per il Manchester United che perde anche con il West Ham in casa, rimanendo al quint’ultimo posto (il Tottenham è quart’ultimo, altra finalista europea). Da gennaio i Red Devils hanno vinto in Premier solo con Leicester e Southampton, due retrocesse.

Il tecnico, Ruben Amorim, ha così parlato: “Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club e che perdere una partita in casa è la fine del mondo. Se non abbiamo più paura di perdere una partita come Manchester United, questa è la cosa più pericolosa che possa capitare a un grande club. Tutti qui devono riflettere seriamente su molte cose, tutti pensano alla finale di Europa League, ma il problema non è la finale. Ci sono questioni più importanti da affrontare. Sto parlando di me stesso, della cultura del club e della cultura della squadra: dobbiamo cambiarla”.

E ha aggiunto: “È un momento decisivo nella storia del club. Dobbiamo essere davvero forti in estate e coraggiosi, perché non possiamo permetterci un’altra stagione come questa. Se cominciamo così, se questa sensazione persiste, allora dobbiamo lasciare spazio ad altre persone. È il peggior bottino di punti dalla stagione 1930-31? Si, quando lo United retrocesse. Mi sento imbarazzato quando guardo la classifica di Premier League. Aver raggiunto la finale di Europa League e poter alzare un trofeo, qualificandosi in Champions, non deve essere una scusa”.

Foto: sito Manchester United