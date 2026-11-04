Amorim: “Domani è importante, bisogna ruotare e tutti i calciatori sono pronti”

04/11/2026 | 14:21:22

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League domani alle 18:45 contro il Ferencváros. “Questo è l’obiettivo. La partita con l’Inter è passata e bisogna pensare all’Europa League. Siamo stati motlo continui durante il derby, invece ci sono state partite in cui non lo siamo stati. Poco importa chi giochi o le rotazioni: vogliamo fare risultato per andare in fondo alla competizione”. Il tecnico portoghese si è soffermato anche su quanto sia importante chi gioca. “Prima di tutto la partita più importante è la prossima. Ma bisogna riconoscere il fatto che bisogna stare attenti con alcuni giocatori, non possiamo permetterci infortuni per le partite a venire. Quando non vuoi far riposare qualcuno possono arrivare problemi di un mese, un mese e mezzo. Domani è importante, bisogna ruotare e tutti i calciatori sono pronti. L’avversario è importante, ha 9 punti e non ha ancora perso una partita nel suo campionato. Ma i giocatori sono pronti e vogliamo vincere”. Amorim ha anche parlato della differenza tra Europa League e Serie A: “Ma se poi guardi le partite contro il Benfica, credo che non abbiamo espresso il nostro gioco, pur avendo avuto più possesso palla. Abbiamo avuto qualche problema nelle poche occasioni concesse all’avversario e abbiamo subito gol. Poi abbiamo vinto un’ottima partita a Salisburgo e poi a Bournemouth. Abbiamo avuto un’espulsione, due rigori, è stata colpa nostra. La situazione di Maignan non ci ha aiutati a lottare per la partita, e a volte in certi momenti si verificano queste dinamiche. Credo che non stiamo andando davvero bene in Serie A; naturalmente abbiamo vinto l’ultima, ma guardando la squadra e le partite, penso che dovremmo avere più punti. Quindi non sono soddisfatto in Europa League, non sono soddisfatto in Serie A. Penso che possiamo fare di meglio, ma a volte va così. Ogni partita ha la sua storia. Ma penso che domani possiamo fare meglio e vincere”.

Foto: sito Milan