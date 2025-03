Amorim: “Dobbiamo sopravvivere contro l’Arsenal. Protesta dei tifosi? È un loro diritto”

Dall’eliminazione dalla FA Cup al pareggio in Europa League contro la Real Sociedad il passo è breve, mentre il Manchester United naviga in acque terribili in termini di classifica in Premier League (quattordicesimo) e domenica dovrà affrontare anche un’Arsenal in piena forma e reduce dal settebello inferto al PSV in Champions. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, ha presentato così i prossimi avversari: “Dobbiamo sopravvivere contro l’Arsenal, la squadra era molto stanca negli ultimi 20 minuti (contro la Real Sociedad, ndr). Tutti possono partire (titolari, ndr) se si allenano”.

Riguardo alle proteste dei tifosi pianificate contro lo United: “Penso che per tutti nel nostro club sia un momento difficile. È tutto allo stesso tempo, ma l’unica cosa che io e che i nostri giocatori possiamo fare è giocare bene e vincere. Le persone hanno il diritto di protestare, è una cosa giusta da fare. Fa parte del nostro club, e tutti hanno una voce, ma il mio compito è migliorare la squadra e dare loro qualcosa in questo momento perché lo meritano e sono straordinari”.