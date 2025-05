Amorim cuore d’oro: pagherà il viaggio a Bilbao ai dipendenti del Manchester United

14/05/2025 | 12:17:59

Amorim si è reso protagonista di un gesto nobile verso la finale di Europa League, dove il Manchester United avrà bisogno davvero di tutti per riuscire a sollevare la coppa contro il Tottenham. E per questo, come evidenziato da Marca, Amorim ha deciso di utilizzare i propri soldi per pagare i biglietti, il viaggio e l’alloggio delle famiglie e degli amici di trenta dipendenti del club, come segno di ringraziamento per il lavoro svolto durante tutta la stagione che si è rivelata molto complicata per i Red Devils, attualmente sedicesimi in classifica.

FOTO: Instagram United