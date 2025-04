Amorim: “Critiche? Le capisco, ma non mi interessano”

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Lione, il Manchester United è caduto 4-1 per mano del Newcastle. Al termine della gara, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, ha così commentato le critiche ricevute: “Le capisco, ma non mi interessano. Niente è peggio che perdere partite, la gente può dire quello che vuole. Non voglio difendermi o cose del genere, se guardate la nostra posizione in classifica, dice tutto. Giovedì è davvero importante. Perdere partite è di gran lunga la parte più difficile di questo lavoro. Concentriamoci su giovedì”.

Foto: sito United