Amorim: “Cristiano Ronaldo? Non è stato il miglior modo per concludere la carriera con il Portogallo”

05/11/2026 | 18:45:35

Le parole di Ruben Amorim a Sky Sport sull’addio di Cristiano Ronaldo: “Non è stata il miglior modo per concludere la carriera in Nazionale, ma è sotto gli occhi di tutti cosa ha fatto per la nostra Nazionale. In tutto il mondo lo conoscono per cosa ha fatto. In tanti conoscono il Portogallo per CR7. Ha giocato con grandi club. Sicuramente sarà in grado di dare anche altro alla nostra Nazione fuori dal campo”.

foto x milan