Amorim: “Ci manca creatività vicino l’area di rigore. Se sono pronto a cambiare? Lo faccio di continuo, troveremo delle soluzioni per adattarci”

16/09/2026 | 23:31:28

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Benfica. Queste le sue parole:

“Stiamo cercando di creare automatismi per avere più possesso, li abbiamo avuti nel secondo tempo ma non creiamo. Ci manca creatività vicino l’area di rigore. Nel primo tempo quando abbiamo subito il gol abbiamo perso quello che dovevamo fare, abbiamo fatto tutto velocemente senza qualità. Perdiamo la palla in certi momenti che poi sono i più pericolosi. Se bisogna lavorare sulla difesa? Certo, tutto è collegato. Alla fine non siamo molto organizzati, ci sono dettagli che dobbiamo migliorare. Ci schiacciamo troppo quando perdiamo la palla. Se sono pronto a cambiare? Io cambio di continuo, abbiamo due mesi di lavoro ma troveremo delle soluzioni per adattarci in certe partite e dobbiamo creare un’idea ma dobbiamo anche vincere”.

Foto: X Milan