Amorim carica la squadra: “Abbiamo le potenzialità per fare un grande campionato”

08/11/2026 | 14:43:25

Ruben Amorim ha parlato prima della gara tra Genoa-Milan a DAZN: “Sono convinto che questa squadra abbia potenzialità per fare un grande campionato, oggi dobbiamo stare attenti perché il Genoa è una squadra competitiva nelle transizioni e molto aggressiva in ogni zona del campo. Abbiamo dimostrato spesso di avere la capacità di giocare bene a calcio, negli occhi dei ragazzi ho visto tanta voglia di esprimersi al massimo senza lasciare nulla per strada. Miglioreremo ancora, occorre solo avere continuità”.

foto: x Milan