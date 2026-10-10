Amorim: “Camarda troverà più spazio. In Aquilani rivedo un’influenza di De Zerbi. Moreira? Lo vedrete su entrambe le fasce”

10/10/2026 | 15:16:30

Ruben Amorim presenta la sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 18:30, in conferenza stampa. Le parole del portoghese.

Su Gonçalo Ramos: “La mia idea in quanto allenatore è come far rendere al meglio la mia squadra, non come un singolo calciatore possa segnare più gol a livello individuale. L’ho detto anche prima di questa partita. Abbiamo bisogno di creare più occasioni per i nostri attaccanti, non solo per lui. Ho lavorato e lavoro su questo con i miei giocatori. Il mio obiettivo non è capire come mettere Ramos nelle condizioni di poter fare più gol, ma di vincere ogni partita. Sono molto contento che sia tornato felice e fiducioso, e spero che questo possa giovare per il Milan”.

Su Aquilani: “Lo ricordo non solo allo Sporting. So che ha giocato per Jorge Jesus, abbiamo parlato di questo. Ricordo che era molto intelligente e oggi è molto moderno nell’approccio. Posso vedere anche una piccola influenza di Roberto De Zerbi, nella sua gestione dei centrali. Vogliono avere il possesso della palla ma sono molto intelligenti nel decidere quando devono pressare. Penso che avrà un grande futuro nel calcio”.

Su Diego Moreira: “A sinistra è più diretto, a destra cerca più l’uno contro uno e fraseggi. Dipende anche dagli avversari. Sappiamo le caratteristiche di Moreira. Ha una buona velocità, ha forza, ha da migliorare in fase offensiva ma può giocare ambo le fasce”.

Su Camarda: “Camarda giocherà di più. Siamo reduci da una situazione dove avevamo meno partite da disputare e più tempo per riposare. Camarda sta imparando tanto, ma è pronto. Giocherà più minuti rispetto a quelli che ha giocato fino a questo momento. Non so cosa succederà da qui a dicembre, voglio solo vincere tante partite possibili. Questo è il mio focus. Possiamo vedere anche dalle esperienze delle Nazionali che ruotano tanto, quindi è impossibile andare avanti con gli stessi 11 per tutte le partite. L’ho detto fin dal primo giorno: mi aspetto tanto da lui e dimostrerà il suo valore”.

Su Cisse: “Ha le caratteristiche per giocare prima punta. Non come prima punta vera e propria ma ha caratteristiche per aiutarci in determinate partite”.

Su Athekame: ” Lo stiamo seguendo, così come gli altri prestiti. A inizio stagione lo vedevo più come un Moreira. Non so se la situazione cambierà. Il calcio è così. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro”.

Foto: X Milan