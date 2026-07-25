Amorim: “Camarda resterà con noi. Gila? Non sembra niente di serio”

25/07/2026 | 18:08:12

Ruben Amorim ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Celtic: “Non era facile oggi. Ho avuto la sensazione di vedere la squadra che voleva cambaire intnesità. Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti, quando abbiamo preso gol ma è normale copo due settimane di allenamenti. Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione. Gila ha sentito qualcosa ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto”.

foto x milan