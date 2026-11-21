Amorim: “Camarda? Quando si è giovani si vuole tutto velocemente. Il problema dei club è guardare la classifica e decidere se investire o meno”

21/11/2026 | 14:41:55

Ruben Amorim presenta la sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle 18:00. Le parole in conferenza stampa.

Se fosse stato soddisfatto vedendo i punti in classifica a inizio anno: “Noi stiamo crescendo come squadra velocemente, ma non sono felice con tutte le prestazioni. Non è che se si mettono più giocatori offensivi cambia qualcosa, molto dipende dagli avversari. Poi, cambieremo qualcosa sicuramente in futuro. Non sono pienamente felice della classifica”.

Su Camarda: “Quando si è giovani si vuole tutto velocemente. Ci vuole tempo ad adattarsi a un livello alto e al Milan, basta vedere Gonçalo Ramos che è esperto. Non so cosa succederà a gennaio. Sono contento di come sia tornato dalla Nazionale Under 21, l’ho trovato col sorriso. Deve godersi le prossime partite”.

Sui secondi tempi: “Vanno controllati meglio, basta vedere ciò che è successo contro l’Atalanta e il Genoa. Dobbiamo uccidere le partite per non rischiare e credo ci sia una correlazione con quanto detto prima in merito alla fase offensiva”.

Su Musah schierato terzino sinistro: “Noi stiamo pensando a gennaio e anche se lo sapessi non ve lo direi. Aa abbiamo giocatori che possono ricoprire quella posizione. Poi, a Genova volevo qualcuno che potesse giocare con il piede destro di prima per combinare con Rabiot. Domani Musah non partirà in quella posizione”.

Su Pulisic: “La società gli ha proposto un rinnovo e che lui abbia accettato è fondamentale. Ha avuto degli infortuni che lo hanno rallentato, ma è uno di quei giocatori insostituibili. Ha delle caratteristiche che nessuno ha in campo e non è quel tipo di giocatore che parla tanto, ma lo fa in campo. Se ci manca anche uno tra Rabiot e Pulisic sentiamo la mancanza”.

Sugli investimenti: “Il problema più grande dei club è guardare la classifica e, se questa è buona, si fanno investimenti e viceversa. Noi abbiamo un piano chiaro che non dipende dalla classifica. Vogliamo un tipo di giocatore che arrivi qua con i piedi per terra, non una superstar”.

Su GTA VI: “Vorrei dire lo stesso di Gattuso. Mi importa solo che i calciatori siano pronti, credo che Modric non conosca nemmeno il gioco (ride, ndr)”.

Foto: X Milan