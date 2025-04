Negli ultimi giorni sono emersi rumors dall’Inghilterra sull’interesse del Real Madrid nei confronti di Bruno Fernandes. Intervenuto in conferenza stampa in vista del Nottingham Forest, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha voluto spegnere i rumors: “No, non succederà. Non se ne andrà perché glielo ho già detto”.

Foto: Instagram Manchester United