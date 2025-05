Amorim allontana le voci: “Non voglio lasciare lo United, so come risolvere i problemi”

Ruben Amorim ha parlato alla BBC del suo futuro sulla panchina del Manchester United: “Da quando sono arrivato qui, ho sempre parlato di standard elevati e non posso guardare solo i recenti risultati, soprattutto in Premier League, senza dire nulla o evitare di assumermi le responsabilità. Ho una visione chiara di ciò che bisogna fare per risolvere i nostri problemi. Conosco bene le difficoltà della squadra, non voglio andare via”.

Foto: Instagram Manchester United