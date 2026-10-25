Amorim: “Abbiamo bisogno di gestire i giocatori. Maignan? Ha capito di aver sbagliato”

25/10/2026 | 20:39:47

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Abbiamo bisogno di gestire i giocatori. Con questo calendario dobbiamo cercare un equilibrio. Anche i giocatori in campo dovranno essere gestiti. Sappiamo che l’Udinese gioca a 5 e dovremo giocare diversamente. Ho cercato di scegliere i giocatori più fisici. Credo che questo fosse l’undici migliori per iniziare la partita. Maignan? I calciatori sono uomini e lui ha capito che non doveva fare quello che ha fatto. Non ho parlato solo con lui ma con tutti”.

Foto: X Milan