Amorebieta torna sulle entrate a Messi e Iniesta: “Quella su Leo oggi sarebbe da rosso”

25/11/2026 | 09:51:12

Fernando Amorebieta torna a parlare di due degli episodi più discussi della sua carriera, entrambi legati a interventi molto duri nei confronti di Leo Messi e Andrés Iniesta. L’ex difensore dell’Athletic Bilbao, oggi direttore sportivo dell’Arenas, ha ripercorso quegli episodi durante un’intervista al canale YouTube ‘Los Fulanos’, tornando anche sulle polemiche arbitrali che li avevano accompagnati. Il primo episodio risale alla stagione 2009-2010, durante un Athletic-Barcellona terminato 1-1. In quell’occasione Amorebieta colpì Messi al volto con i tacchetti, in un intervento rimasto particolarmente impresso nella memoria degli appassionati. Il difensore ha spiegato così la dinamica: “È stato un rinvio di punta, ho lasciato andare la gamba. Lui è arrivato come un razzo, è scivolato leggermente e non ho fatto in tempo ad abbassare la gamba. Non è stato fischiato neanche fallo, oggi sarebbe espulsione”. Amorebieta ha poi raccontato anche la propria reazione immediata: “In diretta mi sono reso conto di quello che era successo e ho pensato: ‘Che cosa ho combinato’. Ho visto che l’arbitro non aveva fischiato neanche fallo e mi sono detto che almeno l’avevo scampata”. L’ex centrale ha ricordato anche un particolare: al termine della partita lui e Messi si scambiarono le maglie. Un anno dopo, nella stagione 2010-2011, arrivò un altro episodio controverso, questa volta con protagonista Iniesta. Durante Athletic-Barcellona, disputata a San Mamés, Amorebieta venne espulso direttamente dall’arbitro Mateu Lahoz poco dopo la mezz’ora. La partita terminò 1-3 per i blaugrana. Anche su quell’intervento il venezuelano continua ad avere delle perplessità: “Se ci fosse stato il VAR, nella situazione con Messi mi avrebbero espulso, mentre quella su Iniesta poteva essere un’ammonizione. Avevo controllato male il pallone, mi era scappato lungo, il campo era bagnato e sono entrato in scivolata, ma non sono mai andato con i tacchetti. Avevo i piedi bassi e mi hanno espulso”. Infine, Amorebieta ha ricordato le conseguenze di quell’episodio, con il pubblico di San Mamés che iniziò a fischiare Iniesta: “Povero ragazzo. Un giocatore che ha fatto tantissimo e veniva fischiato. Potevano fischiare me”. Due interventi rimasti nella storia del calcio spagnolo, che a distanza di anni continuano a far discutere.

foto: x Gijon