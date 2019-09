Amor: “Peccato per lo stop di Messi. Ansu Fati ha il Barça nel sangue, farà grandi cose”

Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ha rilasciato un’intervista toccando diversi argomenti ai microfoni di Barça TV: “Messi ha un problema all’adduttore, è un peccato perché era appena rientrato. Ansu Fati è un ragazzo che sente molto i colori blaugrana, ha sempre voluto giocare in prima squadra. Questo è stato fin dal primo giorno il suo principale obiettivo. Griezman in crescita? Piano piano si sta adattando alla squadra. Anche Dembelé ci ha dato qualità, così come Ansu Fati. Quest’ultimo è giovane e ha una grande coraggio”.

Foto: Twitter Barcellona