Amiri, il nuovo straniero nell’emergenza Genoa

Il Genoa è sicuramente una delle società più attive in questa finestra di mercato. Dopo Hefti, Ostigard e Yeboah è in arrivo anche Nadiem Amiri, centrocampista classe 1996 del Bayer Leverkusen. Protagonista fin qui in tutta la sua carriera in Germania, Nadiem si è formato calcisticamente nell’Hoffenheim con cui ha debuttato nel 2015 e la stagione successiva ha contribuito con grandi prestazioni nella qualificazione ai playoff di Champions della squadra. Nel 2019 il Bayer Leverkusen lo acquista per circa 11 milioni di euro. Amiri conta inoltre 5 presenze con la nazionale maggiore, un debutto arrivato in un’amichevole contro l’Argentina. Insomma, il Genoa si assicura un grande colpo. Il giocatore arriverà oggi in Italia per svolgere le visite mediche e si metterà subito a disposizione dei rossoblu per provare ad aiutare la squadra ad uscire dall’emergenza.

FOTO: Sito Bundesliga