Amico giornalista di Osimhen: “Bastardi razzisti! Non conosceranno mai pace”

Pesante condanna al razzismo da parte dell’amico giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, che ha twittato contro gli insulti razzisti di Firenze a Victor Osimhen.

“Bastardi razzisti! Non conosceranno mai pace“, ha scritto Akatugba, senza andare per il sottile.

Racist bastards ! They shall all never know peace. https://t.co/yn1sMX8Aci

— Oma Akatugba (@omaakatugba) October 3, 2021