Amichevoli: vince il Marocco di Hakimi, bene anche l’Algeria

Con i campionati nazionali fermi, l’attenzione è tutta sulle Nazionali. Dopo le partite di ieri sera, oggi sono scesi in campo anche Marocco e Algeria, con le nordafricane che hanno in campo un pizzico di Serie A. Ha vinto il Marocco contro Senegal, 3-1 per la squadra di Hakimi che ha messo a segno un assist. Nell’Algeria è rimasto in panchina Bennacer, mentre Fares – nuovo esterno della Lazio – ha giocato per circa 15′ minuti. Vince anche il Madagascar con un 4-1 ai danni del Hesperange.

Marocco-Senegal 3-1

Nigeria-Algeria 0-1

Foto: twitter UEFA