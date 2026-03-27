Amichevoli, tris della Spagna alla Serbia, ok l’Olanda, pari Inghilterra. La Germania batte 4-3 la Svizzera
27/03/2026 | 23:01:11
Serata di amichevoli internazionali per preparare i Mondiali. Tris della Spagna alla Serbia (doppietta Oyarzabal), bene l’Inghilterra e l’Olanda. Bella gara tra Svizzera e Germania, finita 4-3 per i teutonici. Doppietta per Florian Wirtz.
I risultati delle gare principali:
Inghilterra-Uruguay 1-1 81′ White, 94′ Valverde rigore
Olanda-Norvegia 2-1 24′ Schjelderup, 35′ Van Dijk, 51′ Reijnders
Spagna-Serbia 3-0 16′, 43′ Oyarzabal, Munoz 72′
Svizzera-Germania 3-4 Ndoye 17′, Tah 26′, Embolo 41′, 47′ Gnabry, 61′ Wirtz, Monteiro 79′, Wirtz 85′
